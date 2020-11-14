Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Atatürk düşmanı CHP’li Canan Kaftancıoğlu'na SP’nin kanalı TV5'te skandallarını sormadılar!

SON DAKİKA: Atatürk düşmanı CHP’li Canan Kaftancıoğlu'na SP’nin kanalı TV5'te skandallarını sormadılar!

SON DAKİKA: Atatürk düşmanı CHP’li Canan Kaftancıoğlu'na SP’nin kanalı TV5'te skandallarını sormadılar!
14.11.2020 12:40
Ana Sayfa 01:52
Kaftancıoğlu "Anayasa"...
Ana Sayfa 01:08
Silah gösteren Ermeni...
Ana Sayfa 00:56
Formula 1 İstanbul'da sıralama...
Ana Sayfa 01:19
ABD'de ordunun başındaki...
Ana Sayfa 02:19
İmamoğlu, kötü İngilizceyle...
Ana Sayfa 01:10
İBB'nin yapmadığı yolları ilçe...
Ana Sayfa 03:00
Ebru ile Akın arasındaki...
Ana Sayfa 06:34
Mucize bebek Ayda'nın babası...
Ana Sayfa 00:52
Türkiye'nin şefkati Libya'da
Ana Sayfa 00:14
İslam düşmanlığına Berlin'de...
Ana Sayfa 01:25
Koronavirüs aşısını bulan...
Ana Sayfa 01:07
Adnan Oktar için istenen ceza...

Son dakika haberine göre, sosyal medyada toplum değerlerini hiçe sayan paylaşımları ve Atatürk hazımsızlığı ile tanınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin kanalı olarak bilinen TV5’in canlı yayın konuğu oldu. Kaftancıoğlu çözüm önerilerimizi daha iyi anlatmamız lazım derken CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin hazırladığı skandal Anayasa taslağı ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan Kaftancıoğlu'na ne CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ittifakı soruldu, ne elinde taşla terör eylemlerinde en ön saflarda yer aldığı fotoğraf ne de "devlet katil değil seri katil" paylaşımı soruldu.


Haber Videoları