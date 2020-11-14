SON DAKİKA: Atatürk düşmanı CHP’li Canan Kaftancıoğlu'na SP’nin kanalı TV5'te skandallarını sormadılar!

Son dakika haberine göre, sosyal medyada toplum değerlerini hiçe sayan paylaşımları ve Atatürk hazımsızlığı ile tanınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin kanalı olarak bilinen TV5’in canlı yayın konuğu oldu. Kaftancıoğlu çözüm önerilerimizi daha iyi anlatmamız lazım derken CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin hazırladığı skandal Anayasa taslağı ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan Kaftancıoğlu'na ne CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ittifakı soruldu, ne elinde taşla terör eylemlerinde en ön saflarda yer aldığı fotoğraf ne de "devlet katil değil seri katil" paylaşımı soruldu.