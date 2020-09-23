Son dakika: Sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişiminde iki şüpheli gözaltına alındı

23.09.2020 13:28

Son dakika haberi... Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan eylemlerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerden ikisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren zanlıların, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

HASTANEYİ BASTILAR

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak hastaneye kaldırılan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yakınları Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni basmıştı, saldırı ihtimaline karşı sağlık çalışanları kapıları kapatmıştı.