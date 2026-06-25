Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 16:16

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in, helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle havadan sıhhi tahliyesinin gerçekleştirildiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Şahin'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI

Bakanlık açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.