MSB duyurdu: Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in, helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle havadan sıhhi tahliyesinin gerçekleştirildiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Şahin'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI
Bakanlık açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.