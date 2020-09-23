Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam yakınlarını kaybeden hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunduğu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Bakan Koca, burada yaşanan olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Koca, saldırı girişimi sırasında barikat kuran sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek, sohbet etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
23.09.2020 00:30
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
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