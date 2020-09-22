Son dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili flaş gelişme: Tahkikat başlatıldı

22.09.2020 09:13

Son dakika haberine göre, Ankara Valiliğinden tepki çeken görüntülere ilişkin açıklama geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın saldırıya dönüşmeden önlenmiş olduğuna dikkat çekilirken, sorumlular hakkında ise tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde yaralı yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini, sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.



Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak yaralanan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşler, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fırat Ö. ise tedaviye alındı. Fırat Ö. ve Ahmet Ö'yü görmek isteyen yakınları ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. İki kardeşin yakınları, sağlık çalışanlarına fiziki müdahalede bulanmaya kalktı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak saldırı girişimine direndi. Bu sırada güvenlik görevlileri yaralıların yakınlarını dışarıya çıkardı.



TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili Ankara Valiliği açıklama yaptı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.











KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verdi.