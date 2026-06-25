Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 09:35

CHP'li Balçova ve Seferihisar belediyelerine bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Bu sabah İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında belediye başkanları ve belediye yöneticilerinin de bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada, yerel seçimler öncesi adaylık karşılığında para transferleri yapıldığı iddiaları mercek altına alındı.

2. DALGA OPERASYON



İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin 2026/394 sayılı dosya kapsamında 2. dalga operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen MASAK kayıtları, Mali Analiz Raporu, bilirkişi raporları, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ile HTS ve baz irtibat kayıtları doğrultusunda 26 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 05.00 itibarıyla İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulandı.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyon kapsamında; Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut'un da aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yiğit ve Yetişkin'in de aralarında 24 şüphelinin yakalandığını 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

No Adı Soyadı Görevi / Ünvanı Not 1 İsmail YETİŞKİN Seferihisar Belediye Başkanı - 2 Onur YİĞİT Balçova Belediye Başkanı - 3 Meryem YİĞİT Onur Yiğit'in annesi, Medifema Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi - 4 İnanç KARABULUT Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı - 5 Nuriye HEPTERLİKÇİ Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı - 6 İrfan ÇEVİK Seferihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü - 7 Doğuş BAYIR İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi - 8 Mehmet UĞUR Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili - 9 Nilay Özcan EŞİN Seferihisar Belediyesi Şehir Plancısı - 10 İsmail Fergun KESER Seferihisar Belediyesi Elektrik Mühendisi / Yapı Kontrol Müdürü - 11 Cüneyt OKULTAŞ Seferihisar Belediyesi'nden Emekli Memur - 12 Barış YAMAN Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Görevlisi - 13 Mehmet ERSAY Mehmet Ersay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi - 14 Medeni ÇİFTÇİ İNG Yapı İnş. Tarım Hayvancılık Turizm Bilişim San. ve Tic. A.Ş. Sahibi - 15 Baver BARAN MBB Mimarlık Mühendislik İnş. Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi - 16 Hidayet DEMİR Deniz Ada Yapı Denetim sahibi / ortağı - 17 Ömer Faruk SOKULLU Fi Yapı Denetim Ltd. Şti. Yetkilisi - 18 Pelin TURHAN Yıldız Konakları Mimari Proje Sorumlusu Mimar - 19 Mustafa DURAK Sönmez İnşaat Şirketi Eski Çalışanı - 20 Birkan ALKAN Seferihisar Jeotermal'de Büro Memuru 19.02.2025 çıkış tarihi 21 Akın Emre İLDENİZ İldeniz Ticaret ve Makro Emlak işletmelerinin sahibi FİRAR 22 Levent TAŞYAKAN Beton-Taş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sahibi - 23 Kutlay GÖZÜBATIK Kutlay Gözübatık Gayrimenkul Alım Satım firmasının sahibi FİRAR 24 Ertan KORKMAZ Emekli Ziraat Mühendisi Seferihisar Taşdibi mevkisindeki kaçak yapı sahibi 25 Sercan TAŞLIOĞLU Seferihisar Jeotermal'de Harita Teknikeri - 26 Turgut SAFYÜREK Bostanlı Yapı Denetim Firması Sahibi 15.06.2026 yurtdışı çıkışı mevcut

BELEDİYE GÖREVLİLERİ, MÜTEAHHİTLER VE BAZI İŞ İNSANLARINI KAPSIYOR

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince rüşvet suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye görevlileri, müteahhitler ve bazı iş insanlarını kapsayan operasyon düzenlendi.

İNŞAAT VE İMAR SÜREÇLERİNDE USULSÜZ İŞLEMLER VE RÜŞVET



Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, inşaat ve imar süreçleriyle ilgili belediye görevlileri ile müteahhitler arasında usulsüz işlemler karşılığında elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet alındığı ve verildiği iddia edildi.



AĞBABA'YA SİSTEMATİK PARA TENSFERİ

Ayrıca, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde belediye başkan adayları ile birinci derece yakınları tarafından 28. Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya sistematik şekilde para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi.



BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ ODASINDAN RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI



Operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyedeki makam odasında ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, Mustafa Durak'ın ikametinde de ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 21 bin 395 euro ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada "İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı), Onur Yiğit (Balçova Belediye Başkanı) ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

MASAK RAPORLARI PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Soruşturmada, 19 Haziran 2026 tarihinde Seferihisar Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla "rüşvet almak" suçundan tutuklanan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı şüpheli Özlem Akyılmaz'ın hesap hareketleri ayrıntılı olarak incelendi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ndeki inşaat ve imar süreçlerinde haksız kazanç ile menfaat temin edildiği iddiasıyla yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, kamu görevlisi Özlem Akyılmaz, inşaat firması yetkilileri Salih Yurduseven ve Rıdvan Korkmaz Budak ile şirket ortağı Rıdvan Öğmen'in de bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı.

MASAK kayıtlarına göre, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in hesabından 29 Mart 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'ın hesabına 500 bin TL gönderildiği, bu paranın ardından 335 bin TL'sinin Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Yine Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın hesabından 27 Şubat 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL gönderildiği, bu tutarın 100 bin TL'sinin 2 Mart 2024 tarihinde Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı belirlendi.

500 BİN TL AYNI GÜN AKTARILDI

Dosyada yer alan tespitlere göre, Seferihisar ilçesinde müteahhitlik yapan ve "rüşvet vermek" suçundan tutuklu bulunan Rıdvan Korkmaz Budak tarafından 5 Mart 2024 tarihinde Evrim Ataman'ın hesabına 500 bin TL gönderildi.

Bu tutarın, 7 Mart 2024 tarihinde Evrim Ataman tarafından Özlem Akyılmaz'ın hesabına aktarıldığı; Özlem Akyılmaz'ın da aynı gün parayı Veli Ağbaba'nın hesabına havale ettiği belirlendi.

Ayrıca Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır tarafından 22 Mart 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'ın hesabına 300 bin TL gönderildiği tespit edildi.

"6 MİLYON TL'LİK RÜŞVET NASIL DAĞITILDI?"

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık" iddiasıyla tutuklanan Evrim Ataman'ın ifadesi de dosyada yer aldı.

500 BİN TL 6 MİLYON TL'LİK RÜŞVETİN BİR BÖLÜMÜ



Ataman'ın ifadesinde; hesabına gelen 500 bin TL'nin, Seferihisar Düzce Mahallesi'nde Sönmez Budak ve oğlu Rıdvan Korkmaz Budak tarafından inşa edilen "İyonya Konakları" isimli villalara yapı kullanım izin belgesi verilmesi amacıyla alındığı ileri sürülen 6 milyon TL'lik rüşvetin bir bölümü olduğunu beyan ettiği belirtildi.

Ataman'ın, söz konusu parayı tanımadığını söylediği Özlem Akyılmaz'ın hesabına, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla transfer ettiğini ifade ettiği kaydedildi.

ADAYLIK KARŞILIĞI PARA TRANSFERİ

Soruşturma dosyasında, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde bazı belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları tarafından, yasal bağış prosedürü dışında para transferleri yapıldığı iddiası değerlendiriliyor.

Bu kapsamda;

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in hesabı üzerinden 500 bin TL,

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın hesabı üzerinden 500 bin TL,

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yönünden, Evrim Ataman hesabı üzerinden 500 bin TL,

Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır tarafından ise 300 bin TL gönderildiği tespit edildi.

Söz konusu para transferlerinin, yerel seçimler öncesinde aday yapılma karşılığında gerçekleştirildiği iddiası soruşturma kapsamında inceleniyor.

VELİ AĞBABA DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Hâlen başka bir eylem nedeniyle tutuklu bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı şüpheli Mustafa Günay'ın, "rüşvet vermek" suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek ifadesinin alınacağı bildirildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında ise "rüşvet almak" suçuna ilişkin soruşturma evrakının tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın; MASAK kayıtları, mali analiz raporları, etkin pişmanlık beyanları, tanık ve müşteki ifadeleri ile teknik veriler doğrultusunda çok yönlü olarak sürdüğü belirtiliyor.