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Kerbela şehitleri Kars'ta dualarla anıldı

Kerbela şehitleri Kars'ta dualarla anıldı

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri, şehadetlerinin 1387. yılında binlerce kişinin katıldığı hüzün dolu bir yürüyüş ve programla anıldı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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