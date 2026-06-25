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Kerbela şehitleri Kars'ta dualarla anıldı
Kerbela şehitleri Kars'ta dualarla anıldı
Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 16:47
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Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri, şehadetlerinin 1387. yılında binlerce kişinin katıldığı hüzün dolu bir yürüyüş ve programla anıldı.
Kars'ta matem günü: Kerbela şehitleri dualarla anıldı
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