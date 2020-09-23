Yunan paçavrası Dimokratia alçaklığı dün de sürdürdü! Küfürlü manşeti yine servis ettiler

23.09.2020 13:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, geçen cuma günkü manşetinde ağır bir küfür kullanan Yunan paçavrası 'Dimokratia', küstahlığını dün de sürdürdü. 'Erdoğan Dimokratia'ya suç duyurusunda bulunuyor. Onur duyarız' başlığı ile yayınlanan Yunan 'Dimokratia' gazetesi, birinci sayfasında o küfürlü manşetinin küpürüne geniş yer verdi. Öte yandan Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Katerina Sakelaropulu ise ilk yurtdışı gezisini yaptığı Kıbrıs Rum Kesimi'nde her konuşmasına 'Türkiye işgalci' diye başladı, 'Garantörlüğü sona ermeli' deyip savaş çığırtkanlığına varan bir üslup kullandı. İşte Yunan'ın bitmek bilmeyen provokasyonları...