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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldı. Arı'nın parti rozetlerini bizzat Başkan Erdoğan taktı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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