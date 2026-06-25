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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldı
Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 15:59
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldı. Arı'nın parti rozetlerini bizzat Başkan Erdoğan taktı.
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