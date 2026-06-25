Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 14:07

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangında büyük bir facia yaşandı. Alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan aynı aileden 3 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

12 Katlı Binada Yangın Alarmı

Olay, Kahramanmaraş'ın Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Aynı Soyadı Taşıyan 3 Kişi Can Verdi

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride mahsur kalan kişileri kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Dumandan etkilendiği belirlenen 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daireye giren ekiplerin yaptığı kontrollerde ise Esra Saltalı (45), Muhammed Saltalı (32) ve Abdulgani Saltalı'nın (26) yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberin ardından olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık dairede geniş çaplı inceleme yaptı. Cansız bedenler otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için adli soruşturma başlatıldı.