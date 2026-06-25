Pusu kurup infaz ettiler! Esenyurt'taki cinayet kamerada

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 14:31 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 14:39

İstanbul Esenyurt'ta dün sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 çocuk babası Ş.M.K.'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyet ekiplerinin kaçan failleri yakalamak için yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sürerken, cinayet anına ait net güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

Sokak Ortasındaki Pusu Kamerada

Olay, 24 Haziran Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta yaşandı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine göre; evinden çıkan Ş.M.K. sokakta park halinde bulunan aracına doğru yürüdü. Tam aracının kapısını açıp binmeye çalıştığı esnada, sokakta yaya olarak ilerleyen 2 şüpheli şahıs arkadan yaklaştı. Şüphelilerden biri yanındaki silahı çıkararak Şehmus Mert K.'ya peş peşe ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, tetiğe basan saldırgan ve yanındaki diğer şüpheli koşarak sokaktan uzaklaştı.

"Arabanın Kapısını Açmadan Vurdular"

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan ve durumu emniyete bildiren mahalle sakinlerinden Habibe Güler, "Burada adamı vurmuşlar. Geldim baktım, orada yığılmışlar. Hanımı indi aşağıya. Bizim komşumuzdu, yeni taşınmışlardı. Evliydi, çocuğu da vardı" ifadelerini kullandı. Bir diğer görgü tanığı Hasan D. ise şahsın henüz aracına binemeden hedef alındığını belirterek, "Saat 06.00'ya geliyordu, o civarlardaydı. 2 el silah sesi duydum. Arabanın kapısını açmadan vurmuşlar" dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Şehmus Mert K.'nım yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, cinayet anını saniye saniye kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına alarak eşkali belirlenen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için operasyonları sürdürüyor.