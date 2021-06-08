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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi ekipleri yarından itibaren aşılanacak

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi ekipleri yarından itibaren aşılanacak
08.06.2021 19:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler." açıklamasında bulundu


Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.

Koca, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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