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Gri kategorideki Agit kod adlı terörist Gökhan Demir etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki Agit kod adlı terörist Gökhan Demir etkisiz hale getirildi
07.06.2021 10:22
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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son dakika haberine göre gri kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi. Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.


İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları'nda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgi paylaştı.

Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri terör örgütü üyelerine operasyon düzenledi.

TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİNDE GRİ KATEGORİDEYDİ
Operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu "Agit" kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

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