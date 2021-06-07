Gri kategorideki Agit kod adlı terörist Gökhan Demir etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son dakika haberine göre gri kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi. Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları'nda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgi paylaştı.

Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri terör örgütü üyelerine operasyon düzenledi.





TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİNDE GRİ KATEGORİDEYDİ

Operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu "Agit" kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.