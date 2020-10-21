SON DAKİKA: New York Times muhabiri Ermenistan cephesindeki çaresizliği anlattı!

Dünyanın göz kulağı bir süredir Azerbaycan ve Ermensitana rasında gerçekleşen çatışmalarda. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a verdiği ağır zaiyat dünyanın da gündeminde. Ermensitan'ın uğradığı bozgunda en büyük pay sahibinin ise Türk SİHA'ları olduğu biliniyor. Son dakika bilgisine göre ABD basını, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında hava gücüne vurgu yaptı. Ermenistan siperlerinde yaşananlar gözler önüne serildi. İşte haberin detayları...

Dağlık Karabağ'ı uzun yıllardır işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan karşısında büyük bir bozguna uğradı. Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için operasyonlarını kararlılıkla yürüten Azerbaycan ordusunun kabiliyeti, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın operasyonlarında İnsansız Hava Araçları (İHA) büyük rol oynuyor.

New York Times gazetesinden Anton Troianovski imzalı haberde, Ermenistan cephesinde yaşananlar gözler önüne serildi.

"CESETLER HAFTALARDIR BEKLİYOR"

Haberde, "Ön cephede, dayanılmaz koku var. Savaşçıların kalıntıları haftalardır orada yatıyor." bilgisi paylaşıldı.

SİPERLERDE KORKU VAR

Azerbaycan İHA'larına dikkat çekilirken, "Siperlerde korku var. Ermeniler, tepelerinde dolaşan ve istedikleri gibi öldüren Azerbaycan İnsansız Hava Araçları'na karşı savunmasız." denildi.

Bulunduğu bölgedeki durumu aktaran Troianovski, Ermenistan askerlerinin cesetleri için askeri mezarlıkta buldozerlerin bir yamacı kazdığını bildirdi.

"İHA'LARI DURDURAMADILAR"

Azerbaycan'ın 27 Eylül'de karşı saldırı başlattığı, yoğun topçu ateşi ve İHA saldırıları ile desteklenen küçük bölgesel kazanımlar elde etmeye başladığı anımsatılarak, şöyle denildi:

"Ermenistan'ın sınırlı hava savunması, insansız hava araçlarını durduramadı, sadece gönüllüler ve askerlerin desteklediği Azerbaycan'ın ilerlemesini yavaşlattı."