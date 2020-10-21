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SON DAKİKA: İş birlikçi ceo firari! Enerji casusluğu timi nasıl yakalandı?

SON DAKİKA: İş birlikçi ceo firari! Enerji casusluğu timi nasıl yakalandı?
21.10.2020 10:33

Son dakika haberine göre, Türkiye aleyhine enerji casusluğu faaliyeti yürüten altı kişilik bir hücre çökertildi. Enerji devi yabancı bir şirket lehine Türkiye’nin enerji ithalatına ilişkin gizli bilgileri sızdıran Emel Öztürk, beş kişiyle birlikte casusluk suçundan tutuklandı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, operasyonun nasıl gerçekleştirildiğini anlattı. Karaman, şirketin ceosunun da firari olduğunu bildirdi.


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