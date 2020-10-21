SON DAKİKA: Fransa’da Müslüman kadınlara ırkçı saldırı

Son dakika haberine göre, Fransa’da iki Müslüman kadının Eyfel Kulesi yakınlarında, 2 kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi. Polisin, iki ‘ırkçı’ saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.