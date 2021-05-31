SON DAKİKA: MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ Bolu'da trafik kazasında yaralandı

Son dakika haberine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ yaralandı.

Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti. Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karadağ'ın buradaki tedavisi sürüyor.

Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem ve hastanenin başhekimi Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün de Karadağ'ı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"ALLAH'A ŞÜKÜR İYİYİZ"

Milletvekili Kalyoncu, Çaydurt gişeleri mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, "Araba yandaki bariyerlere çarparak durdu. Bir şeyimiz yok. Diğer milletvekilimizin de tetkikleri yapıldı, bir sıkıntısı yok. Allah'a şükür iyiyiz." şeklinde konuştu.

Kalyoncu, daha sonra başka bir araçla Karadağ'ı ziyaret etmek üzere hastaneye gitti.