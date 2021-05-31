Yasaklar son dakika! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Uzman isimden ''Rehavet'' uyarısı

Kısmi kapanma ve tam kapanma sürecinde sadece paket servis yapan kafe ve restoranlar 1 Haziran'da açılacak mı? Maskesiz hayata gececek miyiz? Türkiye koronavirüs vakalarının tavan yapmasının ardından tam kapanmaya girmişti. 17 Mayıs'ta tam kapanma sona ererken tam açılma için Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'ı işaret etmişti. Gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'ndayken milyonlarca kişi çıkacak kararı merak ediyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın A Haber canlı yayınında Kabine'den çıkabilecek kararları değerlendirip getirilebilecek rahatlama açıklamaları sonrası rehavete kapılmama uyarısında bulundu.