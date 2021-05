Saldırıların hedefinde Erdoğan'sız bir Türkiye var! "Her yolu deneyecekler"

Türkiye’ye yönelik Ocak ayından bu yana adım adım ilerleyen siyasi bir kaos planı; bugün suç örgütü lideri Sedat Peker’le devreye sokulan operasyonlar ve erken seçim yaygarasıyla taçlandırılmaya çalışılıyor. Organize kumpas, firari FETÖ’cü Emre Uslu’nun konuşmasıyla deşifre oldu. Uslu’nun Türkiye’de 6 aylık bir vadede siyasi değişiklik sinyalleri verdiği ortaya çıktı. Peki Biden’ın Erdoğan aleyhine açıklamaları, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Biden’a selam göndermesi ve son olarak suç örgütleri üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan operasyonlar ne anlama geliyor? Konuyu değerlendiren uzman isimler, saldırıların hedefinde Erdoğansız bir Türkiye olduğunu ve saldırganların bu yolda her şeyi deneyeceklerini belirtti.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın konuya ilişkin çarpıcı açıklamaları şöyle:



Bakıldığı zaman bu olay bir süredir zaten ısıtılıyordu. Bir süredir belirli aralıklarla darbe imaları, darbe çağrıları -İlker Başbuğ ve amiraller bildirisinden söz ediyorum- ardından da ekonomiye yapılan vuruşlar... Burada özellikle geçen hafta bir dedikodu yayılarak borsanın 3 puan, 3.5 puana yakın düşmesi sağlandı. Telegram, Instagram ve Twitter mesajları üzerinden yayınlanan bazı dedikodularla bu gerçekleştirildi. Dolayısıyla biz aslında bu son dönemdeki saldırıların tamamını ekonomi üzerindeki dokunuşlar olarak görüyoruz. Burada Türkiye'nin ekonomik olarak çökertilmesi, zor durumda bırakılması. Temel parametrelere baktığımız zaman her şeyin normal olmasına karşın piyasa hareketlerinin çok farklı bir şekilde zuhur ettiğini görüyoruz.



FETÖ'DEN DİREKTİFLER GELİYOR

Burada bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun mutfağa girip börek açmaya başlaması, Ali Babacan'ın bazı açıklamaları ve akabinde AA muhabirinin kendisini patlatması, yine Viranşehir savcısının ortalığa çıkması... Çok net bir şekilde FETÖ'den bazı direktifler geliyor. Birileri çıkıyor daha önceleri normal insanların içinde yaşayan, FETÖ ile ilişkisi olmadığını sandığımız insanlar bir anda ortalığa çıkarak kendisini işte böyle patlatıyor. Bir şeyler yaparak gündeme gelip gündemi değiştirmeye çalışıyor.



MİT TIRLARI YENİDEN ISITILDI

En son MİT tırları konusunun, özellikle 17/25 Aralık'tan sonra aslında çok ciddi bir şekilde Türkiye'yi uluslararası mahkemelerde sıkıştırma operasyonunun tekrar gündeme gelmesi bu olayın tekrar ısıtılmaya çalışıldığını, tekrar "MİT tırlarındaki silahlar nereye gitti" şeklinde kafa karıştırmak anlamında olduğunun altını çizmek gerekiyor.



"TÜRKİYE'DE İSTİKRAR YOK" ALGISI

Zaman zaman erken seçim çağrılarıyla Londra'ya, FOREX piyasalarına "bakın Türkiye'deki siyasi istikrar yok" mesajı verilmeye çalışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu "Türkiye'ye yatırım yapmayın" dedi. Bu akla ziyan bir durum. Sürekli seçim çağrıları yaparak da bunu bir yandan pekiştiriyor.



SALDIRILARIN DEVAMI GELECEK

Şu çok net; 2023'e giden yolda bu keskin virajlar hiçbir şekilde bitmeyecek. Yarın başka bir şey çıkacak, diğer gün başka bir şey çıkacak. Darbe yapamayacaklarını anlayanlar bir şekilde ekonomiye dokunuşlar, "siyasi istikrar yok Türkiye'de" gibi söylemlerle Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışacaklar.



HEDEF ERDOĞAN'SIZ TÜRKİYE

Buradaki tek hedef Erdoğan'sız Türkiye. Erdoğan'sız Türkiye de şu demek: 90'lı yılların tekrar o karanlık dehlizlerinde olan bir Türkiye demek. Bu planlarında her yol mübah, hiçbir sınırlarının olmadıklarını gördük. Bundan sonra da her şeyi deneyeceklerdir.