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İki otomobil kafa kafa çarpıştı araçlar alev aldı: 2'si ağır 4 yaralı

İki otomobil kafa kafa çarpıştı araçlar alev aldı: 2'si ağır 4 yaralı

Sahil yolunda iki aracın çarpışmasıyla başlayan yangın ve sonrasında yaşanan panik anları kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alev yandı

Kaza, akşam saatlerinde Maltepe Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi.Kadıköy yönüne doğru seyir halinde ilerleyen bir araç, karşı şeritten dönüşe geçmeye çalışan başka bir otomobile hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin bir anda alev almasıyla çevrede büyük panik yaşandı.

Kask kamerası can pazarını kaydetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesiyle otomobili saran yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Feci kazada araçlarda bulunan F.F. ve S.S. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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