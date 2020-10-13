Son dakika: Maske takmayanlara yeni ceza! 3 gün sokağa çıkmak yasak...

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili son dakika karar alındı. Bazı illerde yaşanan dalgalanmanın ardından çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Yeni hasta sayısındaki ciddi artışın ardından Sakarya'da maske takmayanlarla ilgili yeni bir karar alındı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Türkiye Günlük corona virüs Tablosu, dün "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1301 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 295 bin 658'e çıktı.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.

MASKE TAKMAYANLARA 3 GÜN KARANTİNA VE PARA CEZASI

Son dakika haber: Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takmayanlara ilk ihlalde 392, ikinci ihlalde 900 lira para cezası kesilmesi ve 3 gün karantina yurdunda izole edilmesi kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandığı ve gelinen aşamada izolasyon konusunda vatandaşların yeterince duyarlı olmadığının görüldüğünden bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce alınan maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma yaptırımı uygulanacağının kararının değiştirildiği belirtilerek, "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 392 lira, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 lira para cezası uygulanması ve üç gün karantina yurdunda izole edilmesine' şeklinde değiştirilmiştir." denildi.

Sağlık kuruluşunda veya evinde Kovid-19 için numune veren vatandaşlara sağlık personeline sonucu çıkana kadar kendilerini izole edileceklerine dair taahhütname imzalatılacağı aktarılan açıklamada, buna rağmen izolasyona uymayanlara da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası uygulanacağı kararının alındığı vurgulandı.

Açıklamada, kurulda, yeni eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin (tıp fakültesi 6. sınıf öğrencileri hariç) devam eden salgın sebebiyle sağlık tesislerinde beceri eğitimi, staj, klinik uygulama adı altındaki tüm iş yeri uygulamalarının yaptırılmamasına karar verildiği aktarıldı.

İSTANBUL FARK ATTI!

Koronavirüs salgınında Ankara'daki ani dalgalanma yatışırken, İstanbul artışa geçti. İstanbul'daki vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktı. İstanbul çevresindeki illeri de tetikleyeceği için aralık ayına kadar tüm önlemlere devam edilmesi planlanıyor.

İKİ KATINA ÇIKTI!

Ekimin ilk haftalarında İstanbul için öngörülen artış ise gerçekleşme aşamasında. Geçen ay Ankara'daki artış İstanbul'un iki katıyken, son 10 gün içerisinde tam tersine döndü. İstanbul'daki vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktı.