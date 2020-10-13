Boşanma aşamasında olduğu eşini çocuklarının gözü önünde dövdü, saçlarını kesti! Gözaltına alındı ama serbest kaldı

Aydın'da yaşayan 22 yaşındaki Özlem K. boşanma aşamasında olduğu 26 yaşındaki Ünal K. tarafından çocuklarının gözleri önünde dövüldü, makasla saçları kesildi. Gözleri moraran kadının şikayeti üzerine Ünal K. gözaltına alındı ancak mahkeme serbest bıraktı. Mağdur kadın, yakınlarının yanına sığınırken 3 çocuğu da devlet korumasına alındı.

Söke ilçesinde oturan Özlem K., 6 yıl önce, arıcılık yaparak, geçimini sağlayan Ünal K. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladığını belirten Özlem K., mart ayında boşanma davası açtı. Dava sürerken, Ünal K., iddiaya göre, zaman zaman Özlem K.'ye barışmak istediğini söyleyip, bir daha şiddet olmayacağına dair sözler verdi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜ, SAÇLARINI KESTİ

Pazar günü eşinin kaldığı eve giden ve alkollü olduğu öne sürülen Ünal K., iddiaya göre, çocuklarının gözü önünde tartışma çıkardı.

Ünal K., dövdüğü Özlem K.'nin yüzünü tanınmaz hale getirdi, daha sonra da makasla saçlarını keserek, önüne döktü. Korkudan ne yapacağını bilemeyen genç kadının yardımına komşuları geldi.

ŞİDDET UYGULAYAN ADAM SERBEST KALDI

Eve çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem K., buradaki tedavisinin ardından darp raporu alarak, polise şikayette bulundu.

Eşine şiddet uyguladığı ve darbettiği gerekçesiyle gözaltına altına alınan Ünal K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuk ise devlet korumasına alındı.