Son dakika: Manisa’da yaşanan depremde vatandaşların panik anları kamerada

26.06.2020 11:25

Son dakika haberi... Merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin yıkıma neden olup olmadığı araştırılırken vatandaşlar panik halinde sokağa fırladı. İşte saniye saniye deprem anında yaşananlar.