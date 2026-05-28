Yunan askerine Türk balıkçıdan gözdağı: “Sık hadi o silah ne?”
Adalar Denizi'nde Türkiye’nin yasal deniz yetki alanları içerisinde avlanan Türk balıkçı teknesi, uluslararası hukuku çiğneyen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının silahlı tacizine maruz kaldı; bot güvertesinden kendisine hedef gözeterek silah doğrultan Yunan askerine karşı cesaretle dik duran ve "Sık hadi, sık o silahı. O silah ne?" sözleriyle meydan okuyan kahraman Türk balıkçısının geri adım atmayan tavrı karşısında Yunan personeli neye uğradığını şaşırırken, ihbar üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarının jet hızıyla bölgeye intikal etmesiyle tacizci unsurlar kendi kara sularına kaçmak zorunda kaldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam