Mardin'de kanlı çatışmada ölü sayısı 2'ye yükseldi: O dehşet anları kamerada

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 17:22 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 18:03

Acı Haber Geldi: Ölü Sayısı Arttı

Olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların ve sopaların kullanıldığı kanlı bir çatışmaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 35 yaşındaki Doğan Baday'ın olay yerinde hayatını kaybettiği feci kavgadan acı bir son dakika haberi daha geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirmesiyle birlikte olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Çatışmada yaralanan 7 kişinin ise çevredeki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Kan Donduran Görüntüler Ortaya Çıktı

Öte yandan, mahallede adeta can pazarının yaşanmasına neden olan kavga anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen dehşet anlarında, tarafların sokak ortasında acımasızca birbirlerine sopalarla vurduğu, peş peşe silahların ateşlendiği ve kurşunların havada uçuştuğu görüldü. Çevredeki insanların büyük bir panik ve korku içerisinde kaçışmaya çalıştığı feci anlar, yaşanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Jandarma Geniş Çaplı İnceleme Başlattı

Silah sesleri ve ihbarlar üzerine bölgeye ivedilikle çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, tarafları ayırarak mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı ve yeni bir çatışma ihtimaline karşı sokağı kontrol altına aldı.