Üvey baba Deniz Kurnaz tutuklandı! (26 Haziran 2020) | ATV

26.06.2020 10:46

Müge Anlı canlı yayınında ele alınan Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesi! Türkiye'nin konuştuğu Ecrin bebek (Kurnaz) cinayetiyle ilgili 6 kişi hakkında başlatılan soruşturmada sona gelindi. Ecrin bebek cinayeti soruşturmasının 3. gününde öz amca İbrahim Kurnaz, Müge Anlı canlı yayınında konuşmuş, adliye koridorunda üvey amca Özkan Kurnaz'ın rahat tavırlarını ve, 'Mahkemede dananın kuyruğu kopacak' sözlerini aktarmıştı. Müge Anlı'daki Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesi Türkiye'nin içini bir nebze olsun rahatlattı. İşte Ecrin bebek soruşturmasında üvey babaanne Hacer, üvey amca Özkan ve üvey baba Deniz hakkında çıkan karar...