Deprem mi oldu? İstanbul İzmir Bursa deprem şiddeti kaç? Nerede deprem oldu? Son dakika deprem bilgisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Manisa'da meydana gelen deprem İstanbul'dan da hissedildi. AFAD'ın verdiği son dakika bilgisine göre merkez üssü Manisa'nın Saruhan ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin ardından şiddeti ve son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor!

AFAD ŞİDDETİNİ AÇIKLADI

AFAD verilerine göre saat 10.21'de merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerden de hissedilen depremin can kaybı ve hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.21'de meydana geldi. Yerin 9.29 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, Manisa ve çevre illerde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.