Deprem mi oldu? İstanbul İzmir Bursa deprem şiddeti kaç? Nerede deprem oldu? Son dakika deprem bilgisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Manisa'da meydana gelen deprem İstanbul'dan da hissedildi. AFAD'ın verdiği son dakika bilgisine göre merkez üssü Manisa'nın Saruhan ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin ardından şiddeti ve son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor!
AFAD ŞİDDETİNİ AÇIKLADI
AFAD verilerine göre saat 10.21'de merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerden de hissedilen depremin can kaybı ve hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.21'de meydana geldi. Yerin 9.29 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, Manisa ve çevre illerde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.06.26 09:01:06 39.9803 38.7078 9.9 -.- 3.1 2.7 ALTKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2020.06.26 06:34:23 39.0277 27.9065 2.5 -.- 1.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.06.26 05:10:12 38.4972 39.3255 16.5 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.26 05:08:45 37.3387 36.0907 18.6 -.- 1.5 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2020.06.26 03:57:34 39.5517 26.0718 8.5 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.06.26 03:30:59 35.6648 27.1270 5.9 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2020.06.26 03:24:56 38.4915 44.3530 5.0 -.- 2.2 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2020.06.26 02:46:45 39.4527 27.9328 4.1 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2020.06.26 02:00:11 38.4187 39.2442 5.9 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.26 01:49:57 40.5555 28.8562 12.0 -.- 1.8 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2020.06.26 00:50:31 38.9508 27.7878 8.6 -.- 2.6 -.- DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.06.26 00:35:01 36.9858 28.6333 12.7 -.- 1.4 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.06.26 00:31:32 39.5713 26.0922 7.8 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.06.25 23:38:16 37.8697 27.6310 13.0 -.- 1.6 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2020.06.25 23:08:43 37.8383 29.4808 5.3 -.- 1.1 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel