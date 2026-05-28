Lunaparkta korku dolu anlar: Arızalanan Rollercoaster'da mahsur kaldılar

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 21:38

Bayram Eğlencesi Zehir Oldu

Olay, İzmir'in Buca ilçesi Gölet mevkiinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen çok sayıda vatandaş, aileleri ve sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek amacıyla eğlence merkezine akın etti. Ancak lunaparktaki oyuncakların peş peşe arızalanmasıyla birlikte keyifli başlayan gün, adeta bir kabusa dönüştü.

Metrelerce Yüksekte Baş Aşağı Kaldılar

Ziyaretçilerin adrenalin dolu anlar yaşamak için bindiği bir eğlence aleti, tam tur döndüğü esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle teknik arıza yaptı. Oyuncağın havada aniden durmasıyla birlikte, makinede bulunan onlarca vatandaş metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. Dakikalarca ters vaziyette beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşarken, çevredekilerin yürekleri ağza geldi.

Hız Treni De Raylarda Kaldı

Eğlence merkezindeki tehlikeli arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Parkın en yoğun ilgi gören ünitelerinden biri olan hız treninde de (roller coaster) benzer bir teknik arıza baş gösterdi. Trenin raylar üzerinde aniden durmasıyla birlikte içerisindeki yolcular havada mahsur kaldı. Görevlilerin duruma ivedilikle müdahale etmesi ve makineleri yeniden çalıştırması üzerine hem hız trenindeki hem de adrenalin oyuncağındaki vatandaşlar güvenli bir şekilde aşağı indirilerek kurtarıldı.

Aynı Parkta İlk Vukuat Değil

Yaşanan bu hareketli dakikalar parktaki güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Öte yandan söz konusu lunaparkta 3 yıl önce de büyük bir ihmalin yaşandığı ortaya çıktı. O dönem salıncak ünitesinde meydana gelen bir arıza neticesinde, oyuncakta bulunan 6 kişinin çevreye sarkan ağaç dallarına çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. Emniyet güçleri peş peşe yaşanan son arızalarla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.