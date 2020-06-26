Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan Manisa ve çevresi için korkutan deprem uyarısı: Bu bölgede 7'ye yakın...

26.06.2020 11:39

Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy depremle ilgili merak edilen ''Bölgedeki fay hatlarının yapısı bize ne anlatıyor? 5,5 büyüklüğündeki bir deprem midir o bölgenin standardı yoksa daha büyük ölçekte bir depremler üretebilir mi oradaki fay hattı?'' sorularını yanıtladı. Ersoy; bu bölgede 7'ye yakın deprem üretebilecek çok sayıda fay zonu var. Dolayısıyla 5,5 büyüklüğündeki deprem bizi şaşırtmıyor.'' dedi. İşte deprem uzmanından çarpıcı açıklamalar...

Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy depremle ilgili merak edilen ''Bölgedeki fay hatlarının yapısı bize ne anlatıyor? 5,5 büyüklüğündeki bir deprem midir o bölgenin standardı yoksa daha büyük ölçekte bir depremler üretebilir mi oradaki fay hattı?'' sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy; "Bu bölgede 7'ye yakın deprem üretebilecek çok sayıda fay zonu var. Marmara'dan söz ederken Kuzey Anadolu fay hattı diyoruz başka bir şey söylemiyoruz. Bu bölge için hem Manisa çevresinde hem İzmir çevresinde hem Balıkesir çevresinde hem Muğla ve Aydın çevresinde çok sayıda fay var bu fayların hepside her an deprem oluşturabilecek kapasiteye sahip. Dolayısıyla 5,5 büyüklüğündeki deprem bizi şaşırtmıyor.'' dedi.



