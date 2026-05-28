Feci kazada otomobil dereye uçtu: Karı-koca vefat etti

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 22:15

Yayla Dönüşü Feci Kaza

Olay, Giresun'un Karadoğa Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karadoğa Yaylası'ndan Güce ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Sefer Akgün idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, metrelerce yükseklikten yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Taşlara çarparak durabilen araç adeta demir yığınına dönerken, bölgede hareketli dakikalar yaşandı.

Karı-Koca Olay Yerinde Can Verdi

Feci kazayı gören çevre sakinlerinin ve diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, araç sürücüsü Sefer Akgün ile yanında bulunan eşi Nazmiye Akgün'ün çarpmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

Yaralı Gelin Hastaneye Kaldırıldı

Korkunç kazadan yaralı olarak kurtulmayı başaran ve aynı araçta bulunan gelinleri N.A. için ekipler zamanla yarıştı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi dere yatağında yapılan yaralı kadın, sedyeyle ambulansa taşınarak Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, karı-kocanın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.