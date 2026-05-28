Kanye West İstanbul'da: 30 Mayıs'ta vereceği konser için Türkiye'ye geldi.

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 21:46

Dünya Yıldızı İstanbul'da

Dünya müzik piyasasının en büyük isimlerinden biri olan Kanye West'in Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'a gelmesiyle hareketli dakikalara sahne oldu. Dünyaca ünlü sanatçı, 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği dev konser için şehre adım attı. Sanatçı, İstanbul'a geldiği ilk anlarda ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan tarafından Atatürk Havalimanı'nda özel olarak karşılandı. Büyük bir merakla beklenen sanatçının, konser saatine kadar İstanbul'un tarihi ve önemli noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.

120 Bin Kişilik Dev Reorganizasyon

Tarihi konser öncesinde adeta bir yıldızlar geçidi yaşanacak. Organizasyon kapsamında A Milli Takım oyuncuları başta olmak üzere sanat, iş ve spor dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Toplamda yaklaşık 120 bin kişinin katılması öngörülen dev konser için sadece Türkiye'den değil; Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya gibi birçok ülkeden binlerce yabancı ziyaretçi konser haftası boyunca İstanbul'a akın etmeye başladı. Uluslararası konukların buluşacağı bu büyük etkinlik nedeniyle İstanbul'daki otel ve restoran gibi noktalarda şimdiden büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Dev Sahne Kuruldu, Eğlence Gece Boyu Sürecek

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak olan dev organizasyon için hazırlıklar son sürat tamamlandı. Yüzlerce kişilik teknik ekibin hummalı çalışmasıyla, sahne çevresine dev LED ekranlar kuruldu, özel ışık ve ses tasarımları oluşturuldu. Geniş bir backstage operasyonuyla prodüksiyon hazırlıkları biten etkinlikte katılımcıları dolu dolu bir program bekliyor. Öğle saatlerinde Before Party, DJ performansları, özel deneyim alanları ve sahne sürprizleri ile başlayacak olan eğlence, Kanye West'in ana sahne performansının ardından alanda kurulacak After Party ile gece boyunca kesintisiz devam edecek. Emniyet ve organizasyon ekipleri stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.