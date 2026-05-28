Kavşakta 5 araç birbirine girdi: Kazada 1'i çocuk 5 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 21:01

Yağmur Kazayı Beraberinde Getirdi

Olay, Kastamonu'da Doğu Çevreyolu Taşköprü kavşağı mevkiinde meydana geldi.Bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından kara yolu adeta buz pistine döndü. Seyir halinde olan 2 otomobil, 2 cip ve 1 minibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücülerinin fren yapmasına rağmen duramayarak zincirleme şekilde birbirine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken, çevreyolunda tam bir can pazarı yaşandı.

Ekipler Seferber Oldu

Feci kazayı gören diğer sürücülerin ve çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda yolcu ve sürücü konumunda bulunan E.M.M. (27), N.Ç. (47), İ.Ç. (21), Ü.Ö. (33) ve henüz 6 yaşındaki çocuk H.K.Ö. yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara araç içerisinden çıkararak ilk müdahalelerini yol ortasında gerçekleştirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Ambülanslara alınan 1'i çocuk 5 yaralı, tedavi edilmek üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, müsabaka altına alınan yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.