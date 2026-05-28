Bayram pikniği yapan akrabaların üzerine yıldırım düştü: 3 yaralı!

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 20:32

Bayram Pikniği Kabusa Döndü

Olay, Bolu'nun Aladağlar bölgesinde meydana geldi.Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek bir araya gelen 11 kişilik akraba grubu, piknik yapmak ve keyifli vakit geçirmek amacıyla Aladağ Kartal Orman Deposu mevkisindeki dere kenarına gitti. Burada ufak bir çadır kurarak yerleşen ailenin eğlencesi, bir süre sonra aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle yarım kaldı.

Çadırın Yanındaki Ağaca Yıldırım Düştü

Grup üyeleri yağıştan korunmaya çalıştığı esnada büyük bir gürültüyle çadırın hemen yanındaki ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesiyle birlikte alanda bulunan Büşra E. (23), Ümit E. (32) ve Mustafa A. (42) çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Çevredeki yakınlarının büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç Kızın Durumu Ciddiyetini Koruyor

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yıldırım çarpması sonucu yaralanan 3 kişiye ilk tıbbi müdahaleyi dere kenarında yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre yaralılardan 23 yaşındaki Büşra E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.