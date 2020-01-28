Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi! 28.01.2020 14:41

Son dakika haberine göre; Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ Mustafa Paşa mahallesindeki enkazdan 17 saat sonra bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı. İşte o anlar...

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.26'da yerin 11.8 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.