Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler |Video Son Dakika Deprem Videoları 28.01.2020 14:53

Son dakika gelen haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakik bilgisine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.26'da yerin 11.8 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi. Manisa Akhisar'dan deprem sonrası ilk görüntüler geldi. İşte o görüntüler...

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem sonrası Kırkağaç ilçesine yakın olan Akhisar'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı. Panikleyen vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek sokaklara döküldü.