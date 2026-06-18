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Hakkari'de korkunç kaza: 3 ölü 2 yaralı

Hakkari'de korkunç kaza: 3 ölü 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada İlyas Çavunt, Sabri Ova ve Orhan Onğan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci bir trafik kazası yürekleri dağladı. Çevre yolu üzerindeki bir kavşakta yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu adeta can pazarı yaşandı.

Kavşakta Dehşet Anları: İki Araç Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen, Van Gölü firmasına ait yolcu minibüsü ile bir kamyon kavşak noktasında şiddetli şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 Kişi Olay Yerinde, 1 Kişi Hastanede Can Verdi

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, minibüste yolcu olarak bulunan Orhan Onğan ve İlyas Çavunt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye yetiştirilen bir diğer vatandaşlardan Sabri Ova ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hastanede vefat etti. Feci kazadaki toplam can kaybı 3'e yükseldi.

İtfaiye Ekipleri Kamyon Sürücüsünü Sıkıştığı Yerden Kurtardı

Kazada yaralanan diğer 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun kabininde sıkışan sürücü ise Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun ve titiz uğraşları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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