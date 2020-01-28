Son dakika: Başkan Erdoğan, Senegal'de resmi törenle karşılandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in davetine icabetle resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.
Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Senegal ziyaretinde Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik ediyor.
TÜRKİYE-SENEGAL İŞ FORUMU'NA İŞTİRAK EDECEK
Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak. Erdoğan ve Sall, anlaşma imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Erdoğan, beraberindeki iş insanlarıyla resmi yemekle birlikte düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na iştirak edecek.
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