Son dakika... İstanbul'da deprem! Silivri açıklarında korkutan deprem! (Deprem anı kamerada) 11.01.2020 17:08

Son dakika haberine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Marmara Bölgesi Silivri açıklarındaki 4.8 şiddetindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem yerin 16.2 kilometre altında gerçekleşti. İşte 11 Ocak Kandilli son depremler...

Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakiak bilgisine göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem, saat 16.37'de yerin 16.2 kilometre altında gerçekleşti.

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AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Deprem sonrası açıklama yapan AFAD; "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerinde bulundu.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

UZMANLARDAN İLK DEĞERLENDİRME

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz az önce meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu Marmara Denizi içinde hepimizin bildiği ana fayın, Kuzey Anadolu fayının üzerinde meydana gelen bir deprem. Geçenlerde de yine böyle bir deprem olmuş ve oldukça fazla bizi telaşlandırmıştı. Bu tür depremler önemli, dikkatle takip etmek gerekiyor. Biraz daha bilgilerin netleşmesi gerekiyor.

Büyük deprem beklediğimiz bir kolda, bu fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Ama bugün yarın deprem olacak gibi bir anlam da çıkarılmamalı. Şu anda olan depremin biraz daha zaman geçtikten sonra ne anlama geldikten sonra yeni bazı şeyler söylemek mümkün olacak"

MARMARA DENİZİ'NDE 9 SAATTE 35 DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.

SON DEPREMLER