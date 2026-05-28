Kazada otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü Serhat Çulha öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kavşakta otomobille motosiklet çarpıştı. Savrulup otomobilin üzerine düşen motosiklet sürücüsü Serhat Çulha (25) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobildeki 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Karaçulha Çevre Yolu'nda meydana geldi. Seydikemer yönüne giden Serhat Çulha yönetimindeki 31 AOG 752 plakalı motosiklet, Fethiye yönüne giden ve kavşakta dönüş yapan Gürkan Eren yönetimindeki 54 APP 367 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çulha, otomobilin üzerine savruldu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Serhat Çulha'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan

