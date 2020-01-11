Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Depremden ilk görüntüler 11.01.2020 16:47

Son dakika... İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Marmara Bölgesi Silivri açıklarındaki 4.8 şiddetindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem yerin 16.2 kilometre altında gerçekleşti. İşte 11 Ocak Kandilli son depremler..

Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakiak bilgisine göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem, saat 16.37'de yerin 16.1 kilometre altında gerçekleşti.

MARMARA DENİZİ'NDE 9 SAATTE 35 DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.