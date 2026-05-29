Minibüs içinde silahlı dehşet: Saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 00:15 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026 00:19

Minibüsün İçinde Kurşun Yağdırdı

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan bir minibüsün içerisinde bulunan S.D. ve O.D. ile dışarıda bulunan G.D. isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte yerini kavgaya bırakan olayda tansiyon hızla yükseldi. Öfkesine hakim olamayan G.D., yanında bulundurduğu tabancayı çıkararak minibüsün içerisindeki şahıslara ark arkaya ateş açtı.

Ambulansı Beklemeden Hastaneye Koştular

Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan S.D. ve O.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin gelmesini beklemek yerine sıra dışı bir hamle yaptı. Kanlar içindeki iki şahıs, ambulans gözlemek yerine saldırıya uğradıkları ve kurşun delikleriyle dolu olan aynı minibüse binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Jandarma Ekipleri Firari Zanlının Peşinde

Kendi imkanlarıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne ulaşan yaralılar, acil serviste doktorlar tarafından hemen müdahale altına alınarak tedaviye alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığına dair incelemeler sürerken, jandarma ekipleri de olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Silahlı dehşeti yaşatıp kayıplara karışan firari şüpheli G.D.'nin yakalanması için bölgede çok yönlü bir soruşturma ve arama çalışması başlatıldı.