Apartman yangınında yürek yakan an: Dumandan etkilenen kedi telef oldu

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 00:06 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026 00:09

Yatak Odasından Yükselen Alevler Korkuttu

Olay, Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. Dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yatağı tutuşturdu. Yoğun ve kara dumanın tüm evi sarması üzerine binada büyük bir panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meraklı Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, koruyucu ekipmanlarıyla daireye girerek alevlere müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü ve evde duman tahliyesi çalışmalarına başlandı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları esnasında sokağa dökülen meraklı vatandaşlar ise bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden olarak o anları endişeyle izledi.

Minik Can İçin Zamanla Yarıştılar

Duman tahliyesi yapıldığı esnada maskelerle içeride arama yürüten itfaiye erleri, evde bulunan evcil bir kedinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Yoğun dumandan etkilendiği ve bilincinin kapalı olduğu belirlenen kedi, bir itfaiye eri tarafından hızla dışarı çıkarıldı. Dumandan zehirlenen kediyi hayata döndürmek için itfaiye ekipleri adeta can pazarı kurdu; minik hayvana dakikalarca kalp masajı yapıldı. Bir yandan kalp masajı sürerken diğer yandan oksijen tüpüyle kediye hava verildi. Ancak ekiplerin göz yaşartan tüm müdahalelerine rağmen talihsiz kedi telef oldu. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.