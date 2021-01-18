SON DAKİKA: İstanbul Beykoz'da yokuşta kayan araç kaza yaptı!

stanbul'da sabah etkili olan kar yağışı sonrası buz pistine dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Belediyenin tedbirsizliği kazaları da beraberinde getirdi. Beykoz'da yokuşta kayan araç kaza yaptı!
İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hem trafiği hem de yaya ulaşımını olumsuz etkiledi. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların adeta buz pistine dönen yolarda güçlükle ilerlediği görüldü. Tedbirsizlik ve buz pistine dönen yollar kazaları da beraberinde getirdi.