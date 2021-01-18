Haberler Video Haber Videoları İstanbul’da kar trafiği! Yollar buz pistine döndü yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul’da kar trafiği! Yollar buz pistine döndü yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul’da kar trafiği! Yollar buz pistine döndü yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
18.01.2021 09:59
Ana Sayfa 04:56
İstanbul'da buz tutan yolda...
Ana Sayfa 02:21
Korku dolu anlar! Yoldan çıkan...
Ana Sayfa 01:39
Trafik durma noktasına geldi
Ana Sayfa 01:41
Beyoğlu’nda yangın paniği
Ana Sayfa 02:35
Mesut Özil İstanbul'a geldi!
Ana Sayfa 00:24
Fenerbahçe transferi bu video...
Ana Sayfa 02:16
Sivil polis aracı trafik...
Ana Sayfa 02:24
Derbi öncesi Vodafone Park'ta...
Ana Sayfa 00:22
İstanbul'da kar yağışı devam...
Ana Sayfa 03:09
Malatya'daki dehşetin...
Ana Sayfa 02:58
CHP'li Atıcı'dan...
Ana Sayfa 00:45
Kuruluş Osman 42. bölüm...

Megakent güne karla uyanırken, kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası yüzde 80’i gördü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu sonrası İstanbul'da kar yağışı bugün de devam etti. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kısıtlamanın ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası yüzde 80'i gördü.

Haber Videoları