Son dakika: Hava durumu hafta sonunda nasıl olacak? Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi 01.02.2020 10:36

Son dakika haberi... Havaların soğumasıyla beraber özellikle hafta sonu planı yapmak isteyen vatandaşlar Meteoroloji'den gelen uyarıları bekler durumda. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında vatandaşlar kuvvetli rüzgar konusunda uyarıldı. Yapılan açıklamada "Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. Peki bugün (1 Şubat Cumartesi) hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen bilgilerle son dakika hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman dışında) hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu