Van'da, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt üyeleriyle görüştüğü belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt üyeleriyle görüşen 1 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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