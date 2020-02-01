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Van'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

Van'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

01.02.2020 11:03

Van'da, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt üyeleriyle görüştüğü belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt üyeleriyle görüşen 1 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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