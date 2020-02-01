Haberler Video Son dakika: İstanbul'da minibüs alev alev yandı
Son dakika: İstanbul'da minibüs alev alev yandı

Son dakika: İstanbul'da minibüs alev alev yandı

01.02.2020 10:11

Son dakika haberi... Sancaktepe Paşaköy yolunda bir minibüste yangın çıktı. Vatandaşlar yangın tüpüyle yanan minibüse müdahale etmeye çalışırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay Sancaktepe Paşaköy yolunda bu akşam saatlerinde meydana geldi. Minibüs seyir halindeyken birden alev aldı. Vatandaşlar yangın tüpüyle yangına müdahale etmek isterken alev alev yanan minibüs cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaş yangını çekerken bir taraftan olayı anlattı. Öte yandan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı..
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