Son Dakika Haber: Rusya lideri Putin'den flaş açıklama: Savaşa girme niyetimiz yok 02.03.2020 09:57

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir açıklama geldi. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi.