Haberler Video Haber Videoları Son Dakika Haber: Rusya lideri Putin'den flaş açıklama: Savaşa girme niyetimiz yok
Son Dakika Haber: Rusya lideri Putin'den flaş açıklama: Savaşa girme niyetimiz yok

Son Dakika Haber: Rusya lideri Putin'den flaş açıklama: Savaşa girme niyetimiz yok

02.03.2020 09:57

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir açıklama geldi. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları