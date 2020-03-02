Son Dakika! Ağrı Doğubayazıt'ta Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı 02.03.2020 10:01

Son dakika haberine göre Ağrı Doğubayazıt'ta PKK'lı teröristler tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.