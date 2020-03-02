HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 bölgeye son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 02.03.2020 09:50

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi dik olan yamaçlarda çığ düşme tehlikesi olduğu bildirildi. Ayrıca haftanın ortasından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yeniden düşeceği ve yurdun yağışlı hava etkisi altında kalacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Mart 2020 Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

2 MART 2020 TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu

BOLU °C, 16°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu

2 MART 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU

3 MART 2020 SALI HAVA DURUMU

4 MART 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU





5 MART 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU







6 MART 2020 CUMA HAVA DURUMU